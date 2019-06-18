Trabzon'daki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Bu konuda maalesef sesimizi pek duyuramadık. Buraya üniversiteden hocalar, bilim adamları geldi. Burası ileriye doğru gidiyor. Turizm açısından çok iyi potansiyelin olduğunu söylediler. Burada çok farklı şekillerde sarkıklar ve mağara gülleri olduğunu hocalar bize söylediler. Bu tarz şekiller sahile yakın bir yerde olması imkânsız diyor hocalar.