Trabzon'un 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası sonbaharda görsel şölen sunuyor

Yaylanın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu anlatan Berber, şöyle devam etti:

"Restoranımızı, turistlerin ilgisini çekmesi için oba çadırı şeklinde yaptık, çok beğendiler. Özellikle temmuz ve ağustos çok yoğun geçiyor. Sezon bitmesine rağmen kapatmıyoruz. Gelen insanlar açık olduğumuzu bilerek doğal bir ortamda ister yemek yiyor ister kahvesini içiyor. Buranın yaz ve kış aylarında ayrı güzelliği var. Birkaç gün önce kar yağdı ve insanlar sadece fotoğraf çektirebilmek için buraya geldi. Yazın serin ve sisli bir havası var. Şimdi ise güz havası dediğimiz sonbahar geçiyor. Ona rağmen hava sıcaklığı çok güzel ve yayla için ideal bir ortam bulunuyor"