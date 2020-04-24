Trakya'da altın sarısı kanola tarlaları göz kamaştırıyor

Edirne'de tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi görsel şölen sunuyor. Ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola rengiyle göz kamaştırıyor ve kahverengi toprağı bir halı gibi örten sarısıyla güneşi çağrıştırıyor. Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı yerlerden olan kanola tarlaları da coronavirüs salgını nedeniyle tenhalaştı. Geçmişte özellikle hafta sonları kalabalık olan tarlalarda bu sene fotoğraf çekenlerin sayısı oldukça azaldı. Fotoğraf çekmek için tarlaya gelenlerden bazılarının corona virüs salgını nedeniyle maske kullandıkları dikkati çekti.