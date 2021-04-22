Trakya'nın 'altın sarısı' kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Pavli Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses, düzenledikleri etkinliklerle Türkiye'nin birçok yerinden fotoğraf sanatçısını bölgeye çekmeye başladıklarını söyledi.

Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok etkinliğin ertelendiğini ve bu nedenle fotoğraf tutkunlarının zor bir dönem geçirdiğini belirten Gürses, "Biz de hem doğanın seyrine dalıyoruz, hem de sanatseverler, müzisyenler ve fotoğraf sanatçıları olarak görsel şöleni fotoğraflıyoruz. Aynı zamanda müziğimizi de canlı icra ederek ruhumuzu onarıyoruz" diye konuştu.