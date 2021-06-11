Trakya'nın saklı cenneti 'İğneada' ziyaretçilerini bekliyor: Üstelik İstanbul'a 3 saat uzaklıkta

Longozlar halk arasında "subasar orman" olarak biliniyor. Burası aslında ormanlık bir alan ve tabanı sularla kaplı.

Özellikle denize yakın yerlerde oluşan bu ormanlar, suların getirdiği kımların bir set halinde dere ağzını kapatmasıyla oluşuyor. Zamanla su bölgede birikiyor ve bölgede bir çeşit eko sistem oluşturuyor. Bu ekosistem de dünyada çok ender görülen bir bir ekosistem olarak biliniyor. İşte çok nadir görülen bir tabiat harikası olan longoz ormanlarından bir tanesi ülkemizde Kırklareli'nde bulunuyor.