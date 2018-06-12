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Trakya'nın "saklı cenneti" Kırklareli bayram tatiline hazır

Anadolu Ajansı, ntv.com.tr

Trakya'nın "saklı cenneti" olarak adlandırılan, doğası, tarihi, denizi ve lezzetleriyle ön plana çıkan Kırklareli, Ramazan Bayramı'nda alternatif tatil yapmak isteyenlere ev sahipliği yapacak.

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    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları

    Son yıllarda popülaritesini arttıran Trakya'nın "saklı cenneti" olarak adlandırılan Kırklareli, içinde barındırdığı tarihi, doğası ve lezzetleriyle Balkan ülkelerinden konukların yanı sıra Japon misafirlerin de ilgisini çekmeye başladı.

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    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları
    Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında dolaşmak, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesinde tarihi koklamak, sakin şehir Vize'de dinlenmek isteyenler, tatil rotalarına Kırklareli'ni de ekliyor.
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    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları

    Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Yıldız Dağları, eteklerinde keyifli bir yolculuk ile içinde yarasaların gözleneceği bölgenin turizme açık tek mağarası Dupnisa'yı gezmek ve bölgenin lezzetli etinden yapılan yemeklerin tadına bakmak isteyenler de tatil için Kırklareli'ni tercih ediyor.

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    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları

    Sakin şehir ağında bulunan Vize'de konaklamak isteyenler ise Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kalesi ve tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'ni gezdikten sonra, Kıyıköy beldesinde deniz ve doğa ile baş başa bir tatil geçirebiliyor.

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    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları
    Köftesi, eti, peyniri, süt ve süt ürünleri gibi gastronomi anlamında da adından söz ettiren kent, misafirlerine eşsiz lezzetleri tatma fırsatı da sunuyor.
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    "SAKLI CENNET" BAYRAM TATİLİNE HAZIR

    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları

    Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, "saklı cennet" olarak adlandırılan kentin bayram tatiline hazır olduğunu söyledi.

    Kırklareli'nin görülmeye değer ender yerlerden olduğunu ifade eden Bilgin, "İnanıyorum ki özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy turizm açısından Türkiye'nin önemli değerlerinden. Bölgemiz yurt içinden ve yurt dışından misafirlerini ağırlamaya hazır. Özellikle Ramazan Bayramı'nda alternatif tatil yapmak isteyenler bölgemizin tarihi, kültürel, doğal ve turistlik yerlerini görmeye bekliyoruz" dedi.

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    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları

    "Türkiye'nin neredeyse her bölgesini gezdim, ancak böyle güzellik görmedim" diyerek konuşmasını sürdüren Bilgin, tüm yerli ve yabancı turistleri bölgenin eşsiz güzelliklerini görmeye davet etti.

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    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları

    Kentin mavisi ve yeşiliyle göz doldurduğunu anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

    "Ülkemizin diğer turistik bölgelerine baktığınızda yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle aslında çok önde olan bir yer. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Yabancılarla ilgili de acentelerle iletişim haline geçip burada çok ciddi bir turizm altyapısının oluşturulması gerektiği kanaatindeyim.

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    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları
    Ama inanıyorum burası turizm açısından Türkiye'nin önemli değerlerinden biri haline gelmemesi için hiçbir neden yok. Çok rahat üst seviyelerde turist çekebilir. Hatta burada Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa'dan turistleri de ağırlamaya hazırız."
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    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları
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    kırklareli gezilecek yerler, iğneada, longoz ormanları, iğneada ormanları
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