Trakya'nın "saklı cenneti" Kırklareli bayram tatiline hazır

Kentin mavisi ve yeşiliyle göz doldurduğunu anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Ülkemizin diğer turistik bölgelerine baktığınızda yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle aslında çok önde olan bir yer. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Yabancılarla ilgili de acentelerle iletişim haline geçip burada çok ciddi bir turizm altyapısının oluşturulması gerektiği kanaatindeyim.