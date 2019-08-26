'TransAnatolia 2019 Rally Raid' yarışı (Gün gün TransAnatolia)
Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia, Abant'tan başlayıp 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Türkiye'nin en büyük kültürel hazinelerinden Göbeklitepe'de son bulacak. İşte gün gün TransAnatolia yarışı...
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TRANSANATOLİA'DA 3. GÜN
En zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia’da, dikkat çekici performanslardan birini de Bitci.com ekibi sergiledi. Bitci.com CEO'su Çağdaş Çağlar ve co-pilot Ertuğrul Danişment'in Tr-Extreme ekibi yarışın 3. gününde elde ettikleri 01:42:22,0 derece ile UTV kategorisinde 3’üncü en iyi zamanı yaptılar.
7 günde tamamlanacak 2.300 kilometrelik parkurda 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyon yarışacak. Organizasyon Türkiye’nin en büyük kültürel hazinelerinden Göbeklitepe’de son bulacak.
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TRANSANATOLİA'DA 2. GÜN
TransAnatolia’nın 2. gününde motosiklette İtalyan Gerini, ATV’de Çaçar, otomobilde Türk ekibi, SSV’de Fransız ekibi önde bitirdi
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası Rally Raid organizasyonu TransAnatolia 2019’un ikinci günü heyecan dolu anlara sahne oldu. Kıran kırana geçen yarışta motosiklet kategorisinde İtalyan Maurizio Gerini liderliğini sürdürürken, otomobil kategorisinde Suzuki New Grand Vitara ile yarışan Mert Becce, Sertaç Tatar ikilisi birinci oldu.
TransAnatolia Rally Raid'in ikinci gününde Haymana'dan start alan yarışçılar Tuz Gölü'nü geçerek Konya Karapınar'da bitiş noktasına ulaştılar. Toplam 384,45 km'lik bir parkurda gerçekleşen yarışta ilk üç değişmedi. Motosiklet kategorisinde İtalyan Maurizio Gerini (Husqvarna) 3s24'47''lik zamanla ikinci günün de en iyi zamanını yaptı. Bir önceki günü üçüncü sırada tamamlayan İtalyan Marco Borsi ise bu parkurda 11 salise farkla ikinci sırada yer aldı. İtalyan Marco Borsi 2'53'' geriden gelerek önceki güne göre bir sıra geriye düştü ve üçüncü sırada yer aldı. Türk yarışçılar arasından İzzet Kazdal 3s50'51'' ile beşinci oldu.
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Yarışın SSV kategorisinde de sıralama değişti. 3s45'46'' ile Yves Tartarin ve Cedric Duple'den oluşan Fransız ekibi birinci gelirken, Tsanko Tsankov ve Zornitsa Todorava'dan oluşan Bulgar ekibi 3s47'22''lik dereceyle yarışı ikinci tamamladı. Önceki gün yaşadığı fren arızası nedeniyle yarış dışı kalan Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danışment ikilisinden oluşan Türk takımı ise 4s44'27'' ile üçüncü sırada yer aldı.
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Otomobil kategorisinde birinci gelen ekip, 4s08'20''lik derece ile Suzuki New Grand Vitara ile yarışan Mert Becce ve Sertaç Tatar oldu. Mitsubishi Pajero ile yarışan Benan Engin ve Uğur Tepe 4s10'52'' derece ile ikinci sırada yer alırken, Mitsubishi L200 ile yarışan Batuhan Korkut ve İlayda Hancı Korkut yarışı 4s11'21'' ile üçüncü sırada tamamladı.
Önceki günün diğer talihsiz ismi İtalyan Antonio Cabini 5s05'34'' dereceyle en iyi zamanı yaptı. İtalyan Giulio Verzaletti 5s06'58'' ise ikinci olurken, lastik arızası yaşayan ilk günün birincisi Marino Mutti 7s38'44'' sürede yarışı tamamlayabildi.
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QUAD (ATV) kategorisinde sıralama aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
Birinci 5s02'44'' süre ile Korkut Çaçar olurken, ikinci 5s18'11'' süre ile İsrafil Akyüz, üçüncü ise 6s15'26'' süre ile Erkan Uzlaş oldu.
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TRANSANATOLİA'DA 1. GÜN
84 yarışçının mücadele ettiği Trananatolia 2019 Rally Raid ilk gününe Bolu'dan Haymana'ya uzanan ve 3 özel etaptan oluşan 365,67 km'lik parkurla başladı.
Yüksek sıcaklıktaki zorlu hava şartları altında gerçekleşen yarışta motosiklet kategorisinde İtalyan Maurizio Gerini (Husqvarna) üç etapta da önde gelerek 3s36'50'' ile yarışta en iyi zamanı yaptı. Gerini'nin arkasından 35'13'' farkla ikinci sırayı Nicola Quinto (Beta) aldı. İtalyan Marco Borsi 4'52'' geriden gelerek üçüncü sırada yer aldı. Said Yusuf Çakır ise; yedinci olarak Türk yarışçılar arasında en iyi dereceyi yaptı.
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Yarışın SSV kategorisinde ise; Tsanko Tsankov ve Zornitsa Todorava'dan oluşan Bulgar ekibi 2s59'56''lik dereceyle yarışı birinci tamamladı. İkinci sırada ise; 3s12'13'' ile Yves Tartarin ve Cedric Duple'den oluşan Fransız ekibi yer aldı. Türk ekibinden Necati Şahin ve Armağan Şahin Altun ise 4s31'48''lik dereceyle yarışı üçüncü tamamladı. UTV kategorisinde yarışan Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment ikilisinden oluşan Türk takımının aracı 10.km'de yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışın ilk gününü tamamlayamadı.
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OTOMOBİL KATEGORİSİNDE TÜRK TAKIMLAR EN İYİ DERECELERİ ALDI
Birinci sırada Mitsubishi L200 ile yarışan Batuhan Korkut ve İlayda Hancı Korkut 3s13'46'' ile finish çizgisini gördü. Mitsubishi Pajero ile yarışan Benan Engin ve Uğur Tepe ise; 3s17'10'' ile ikinci sırayı aldı. Suzuki Grand Vitara ile yarışan Tolga Yılmaz ve Ebru Demirbay Erişti 3s21'04'' ile yarışı üçüncü sırada tamamladı.
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KAMYON KATEGORİSİNDE DİKKAT ÇEKEN OLAY
Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni kamyon kategorisinde yarışı birinci tamamladı. Yarış esnasında İtalyan Antonio Cabini parkurdan çıkarak çamura saplandı, diğer yarışçılardan İtalyan Giulio Verzaletti ise gecikme cezasını göze alarak rakibinin yardımına gitti ve bu iki yarışçı da yarışı ceza alarak tamamladı.
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2 BİN 300 KİLOMETRELİK TARİH, KÜLTÜR VE COĞRAFYA PARKURU
TransAnatolia’nın Abant’tan start alıp Göbeklitepe tamamlanacak olan parkuru hakkında bilgi veren TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen, “TransAnatolia’nın ilk gününde ralliciler Abant Gölü’nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu, 2. gün Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu, 3. gün Acıgöl‘den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4. gün Kapadokya’dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5. gün Maraş’tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6. gün Nemrut Dağı’ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, 7. gün ise Mardin’den Göbeklitepe parkurunu katedecek” dedi.
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117 günde tamamlanacak 2.300 kilometrelik parkurda 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyonun yarışacağını belirten Çelen, 7 ülkeden 129 yarışmacının 30’unun yabancı, 22’sinin kadın olduğunu kaydetti. Zamana karşı yarışacak yarışmacıların için 18 özel etabın yer aldığını ifade eden Çelen, katedilecek yolda Türkiye’nin tarihi, kültürel ve coğrafi değerlerini öne çıkardıklarını, Bolu Abant’tan başlayan maceranın tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de tamamlanacağı belirtti.
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TÜRKİYE'YE 2. FIA ETKİNLİĞİNİ KAZANDIRMA ŞANSI
Bu yılın TransAnatolia açısından çok özel bir yıl olduğunu vurgulayan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, şunları belirtti:
“Organizasyon bu yıl FIA Cross Country Dünya Kupası‘na aday yarış olarak da düzenleniyor. Organizasyonun adaylık başvurusunun Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Dünya Ralli Şampiyonası‘nın ardından Türkiye’ye ikinci bir FIA organizasyonu kazandırma yolunda önemli bir adım atılacak"
Uzun soluklu bir etkinlik olan rally raid organizasyonlarını dünyanın her yerinde yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Büyükpınar, ancak tanınmış organizasyonların çöl ya da bozkır gibi tekdüze coğrafyalarda geçtiğini, TransAnatolia’nın ise 7 gün boyunca farklı coğrafyalarda yarışmacılara bambaşka bir parkur deneyimi yaşattığını vurguladı.
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TransAnatolia’da iki kez şampiyon olan Mert Becce, kendisi açısından bütün yılın TransAnatolia’yı beklemekle geçtiğini söylerken, eski organizasyonlarda görev alıp bu yıl yarışmacı olarak TransAnatolia’da mücadele edecek olan Sertaç Tatar, yarışı önde bitirmek için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini belirtti.