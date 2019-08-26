'TransAnatolia 2019 Rally Raid' yarışı (Gün gün TransAnatolia)

Otomobil kategorisinde birinci gelen ekip, 4s08'20''lik derece ile Suzuki New Grand Vitara ile yarışan Mert Becce ve Sertaç Tatar oldu. Mitsubishi Pajero ile yarışan Benan Engin ve Uğur Tepe 4s10'52'' derece ile ikinci sırada yer alırken, Mitsubishi L200 ile yarışan Batuhan Korkut ve İlayda Hancı Korkut yarışı 4s11'21'' ile üçüncü sırada tamamladı.

Önceki günün diğer talihsiz ismi İtalyan Antonio Cabini 5s05'34'' dereceyle en iyi zamanı yaptı. İtalyan Giulio Verzaletti 5s06'58'' ise ikinci olurken, lastik arızası yaşayan ilk günün birincisi Marino Mutti 7s38'44'' sürede yarışı tamamlayabildi.