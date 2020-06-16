TransAnatolia Rally Raid 10. yılında yeni rotasıyla düzenlenecek

120'DEN FAZLA SPORCU KATILIMI BEKLENİYOR

4x4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yarışılan TransAnatolia, zorlayıcı parkurlar, özel etaplarla yarışçılara macera dolu günler yaşatacak. Geçen sene 84 olan start sayısının bu sene 100-120 arasında olması bekleniyor.

Yurtdışındaki yarışların yapılamamış olması nedeniyle bu yıl TransAnatolia’ya yabancı katılımcı sayısında önemli bir artış beklediğini belirten Burak Büyükpınar; “İnsanların psikolojik olarak ne kadar hazır oldukları, uçak yolculuklarına olan güven duyguları bizim için önemli bir etken. İnsanlar geçtiğimiz süreçte evlerinden çıkamadılar. Doğa ile buluşacakları bu tip adrenalin dolu aktivitelere katılmak için sabırsızlanıyorlar. Evde kapalı kaldıkları bu süreyi telafi etmek istiyorlar" dedi.