Tuna'nın incisi Budapeşte (Budapeşte gezi rehberi)

Genelde Orta Avrupa turlarında uğranan bir destinasyon olsa da, sunduğu çeşitli aktivitelerle birkaç günlük bir tatili dolu dolu geçirebileceğiniz bir şehir Budapeşte.

Romantik ve huzurlu atmosferinin yanında hala 1.ve 2. Dünya Savaşları’nın, komünizm döneminin izlerini de taşıyan hüzünlü bir tarafı da var. Zengin yeraltı su kaynaklarına sahip oluşuyla birçok kaplıcaya sahip olan şehir sağlık turizmi açısından da tatmin edici bir yer.

BUDAPEŞTE'DE YAŞAMAK İÇİN 5 SEBEP