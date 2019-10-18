Tunceli Müzesi ziyarete açıldı

Sonel, Tunceli'ye son dönemde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini ve mevsimin sonbahar olmasına rağmen kafilelerin gelmeye devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birkaç yıl öncesine kadar ilimize giren çıkan araç sayısı 720 bin civarındayken, daha 2019 yılı bitmeden bu sayı 3 milyon 250 bine çıktı. Bu da şunu gösteriyor, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, artık başta Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın destekleriyle, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle başarılı operasyonlarıyla huzur, turizm, spor ve kültür şehri oldu. Tüm vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; gelsinler Tunceli'nin muhteşem doğasını, Tunceli'ye kazandırılan güzel müze binamızı ve içindeki müthiş eserleri görsünler"