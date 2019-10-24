Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel

Salördek bölgesini "doğanın kalbi" olarak adlandırdıklarını belirten Topçu, "Kırmızı köprüden girdiğiniz zaman bir taraftan Nazımiye ilçesine diğer taraftan da Bingöl sınırına kadar bu vadi, olduğu gibi hakikaten doğanın kalbidir. Tabi her yerin kendisine göre özellikleri var fakat burası bambaşka bir güzel. Hem bitki çeşitliliği hem flora ve faunasıyla çok zengindir. Bu güzellikleri herkesin görebilmesi, aynı zamanda buranın kalkınabilmesi için ciddi şekilde turizme açılması lazım" ifadelerini kullandı.