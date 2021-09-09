Tunceli'de 5 bin yıllık 'kutsal ocaklar' tarihe ışık tutuyor

Müzenin sergi salonu ve ocakların ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri olduğunu belirten Öncel, "Pulur Sakyol Höyüğü'nde tapınak içerisinde bulunan bu ocaklar, aslında işlevsel değillerdi. Bunlar üzerlerinde çeşitli dini ritüellerin yapıldığı ve adakların adandığı bir görev üstlenmişlerdi. Yani bildiğimiz aktif ocak olarak kullanılan objeler değiller" diye konuştu.