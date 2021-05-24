Tunceli'de ada görünümlü 2 bin 800 yıllık tarihi Pertek Kalesi, göz kamaştırıyor

DHA 24.05.2021 - 10:15
Pertek ilçesinin en önemli değerlerinden biri olan kale, Urartulardan Perslere, Helenlere, Roma'ya, Selçuklulara ve Mengüceklilere ev sahipliği yaptı. Osmanlılar zamanında onarımı yapılan 2 bin 800 yıllık kale, iç içe iki surdan oluşuyor ve surlar arasında yapı kalıntıları bulunuyor. Kalenin güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler içinde ise sarnıç ve yapı kalıntıları mevcut.
Tarihi kale konumu itibariyle Elazığ’da bulunan Harput Kalesi ve yine Pertek ilçesinde bulunan Sağman Kalesi birbirleriyle görüş mesafesinde.
Elazığ’dan Tunceli’ye seyahat eden vatandaşlar kale manzarası ile fotoğraf çekmenin keyfini yaşarken, kaleyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ise feribot iskelesindeki balıkçı teknelerini kullanıyor.
İlçenin tanıtımına da katkı sunan kaleyi turizme kazandırmak için Tunceli Valiliği'nin destekleriyle Pertek Kaymakamlığı'nca çeşitli projeler yürütülüyor. Son dönemde hız verilen projeler kapsamında, yörenin cazibe merkezi olması hedeflenen kalenin bulunduğu alana restoran ve kafe yapımının sonuna gelindi.
Yöre sakinlerinden Serhat Yıldız, Pertek Kalesi, bölgenin simgesi olduğunu ifade ederek, "Bu kale o zaman Murat Nehri’nin kıyısında bir tepenin zirvesinde yapılmış daha sonra Keban Barajı’nın yapılmasıyla ada görünümünü kazanmıştır. Konumu Harput Kalesi ve Sağman Kalesi'yle haberleşmek için birbirlerini görecek konumdadır. Pertek Kalesi buranın tarihi bir simgesidir. Potansiyel olarak dışarıdan gelen insanları ve feribot kullanan kişilerin dikkatini çekmektedir. Herkesin gezmesini ve görmesini isterim” dedi.