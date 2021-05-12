Tunceli'de bir tabiat harikası: Sülüklü Göl

Fotoğrafçı Malik Kaya da gölün yeşilin tonlarıyla göz alıcı güzellikler sunduğunu belirtti.

Gölde çeşitli kuş türlerinin yaşadığını aktaran Kaya, "Tunceli doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan bir şehir. Ben de yıllardan beri bu kentin fotoğraflarını çekerek hem ülke hem de dünya çapında tanıtmaya çalışıyorum. El değmemiş ve bakir bir doğası bulunuyor. Belirli aralıklarla doğa gezileri düzenleyerek fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Sülüklü Göl'ün manzarası da çok güzeldi ve doyasıya fotoğraf çektim" diye konuştu.