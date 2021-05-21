Tunceli'de doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri

YURT İÇİ VE DIŞINDAN DA ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Ziyaretçilerden Caner Yalvaç, Tunceli'nin, doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andırdığını söyledi.

Munzur Gözeleri'ni sık sık ziyaret ettiğini ifade eden Yalvaç, "Munzur Gözeleri'nde her sene ilkbaharın gelişi ve karların erimesiyle beraber sular çoğalıyor. Suların debisi yükseldikçe buranın görüntüsü daha da bir değişiyor ve ilgi çekiyor. Buranın ilkbahar aylarında muhteşem bir atmosferi var" dedi.