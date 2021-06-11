Tunceli'de güzelliğiyle turistlerin ilgi odağı: Munzur Gözeleri

Anadolu Ajansı - DHA 11.06.2021 - 10:40
Tunceli'nin Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıktaki Munzur Gözeleri, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Efsaneye göre, Munzur isimli çobanın elinde tuttuğu kovadaki sütün yere dökülmesiyle ortaya çıkan Munzur Gözeleri, binlerce yıldır koruduğu gizemi ve kırk gözeden akan suyuyla ziyaretçilerini etkiliyor.
Dağların arasında fışkıran süt gibi suyu ile Munzur Gözeleri’nin hayranlık uyandırdığını belirten Songül Özdağ da, şunları söyledi:
"Ben İstanbul’dan geliyorum. Her yıl gelip burayı ziyaret ederim. Yazın gelişi burada kendini çok fazla hissettiriyor. Bu güzellikleri görmek için, bu yıl da çocuklarımla birlikte geldim. Suyun sesi özellikle insanı çok etkiliyor. Çok etkileyici ve güzel bir yer. Bu yıl bir peyzaj projesi yapılmış, gayet güzel olmuş"