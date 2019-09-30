Tunceli'de 'Munzur Gözeleri' turistlerin gözdesi

Haskırış, 1 Haziran ve 30 Ağustos tarihleri arasında Munzur Gözeleri'ni görmek için Tunceli ve Hozat kara yolundan yaklaşık 300 bin aracın Ovacık ilçesine geçtiğini, 800-900 bin arası turistin ilçeye geldiğini dile getirdi.

Huzur ortamının devam etmesi temennisinde bulunan Haskırış, "Bu huzurun devam etmesi, ekonomik anlamda Ovacık'a ciddi katkı sağlayacaktır. Yatırımcılarımızı bu bölgeye gelmeleri için cezbedecektir, onları teşvik edecektir. İnşallah terörle mücadele noktasında başarılı bir sonuç alırız, bölgemizde terörist kalmaz ve bölgemize huzur gelir" diye konuştu.