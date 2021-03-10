Tunceli'de sarp dağların arasında bir doğa harikası: Pülümür Vadisi

Doğasever Volkan May da Tunceli'nin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü dile getirdi.

May, Pülümür Vadisi'ni her mevsim ziyaret ettiğini ifade ederek, "Vadide Ağlayan Kayalar, Hatun Köprüsü ve Gelin Odaları bulunuyor. Burada iki mevsim bir arada yaşanmaya başladı. Dağların zirvelerinde kar varken, alçak kısımda çiçekler açmış durumda. Biz de bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.