Tunceli'nin 'İn delikleri' turizme kazandırılıyor

Bu kapsamda Urartular tarafından yapıldığı bilinen ve ulaşım sorunu olan ‘İn deliklerinin' turizme kazandırılması için yol, köprü ve diğer düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Bakımsız ve ulaşımı her geçen gün hayati açıdan daha çok risk taşıyan tarihi mağaralar, ulaşımın daha kolaylaştırılması amacıyla Tağar Çayı üzerine yapılacak olan asma köprü, yürüyüş yolu, dekoratif aydınlatma, iç ve dış düzenlemelerle birlikte tamamlanarak turizme kazandırılacak.