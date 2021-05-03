Tunceli'nin saklı cenneti: Gemici Vadisi

Alçılı köyü sakinlerinden Fatih Karatepe de Gemici Vadisi'nin ilkbaharın gelişiyle yemyeşil olduğunu dile getirdi.

Vadinin tarihi güzelliklerinin yanında doğal varlıklarıyla da öne çıktığını dile getiren Karatepe, "Burası eski bir köy yerleşimi olduğu için her türlü ağaç türü bulunuyor. Bazı zamanlarda kafamı dinlemek için vadinin yüksek bir noktasına çıkıp Keban Baraj Gölü'nün maviliğini ya da doğanın oluşturduğu manzarayı izlerim ve bu durum beni çok rahatlatır" ifadelerini kullandı.