Tunceli'nin saklı cenneti Pertek su sporlarıyla şenlendi

Baraj gölünün ilçe için önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Nasır, şöyle konuştu:

"Su sporları Pertek için hem gençlerin spor yapması açısından hem de turizmine olan katısı açısından çok önemli bir yere sahip. Burada rafting ile kano faaliyetleri üzerinde duruyoruz. Yeni olmamıza rağmen ciddi de başarılarımız var.