Tunceli'nin yeni cazibe merkezi: Ovacık Kayak Merkezi

"İlimiz genelinde son yıllarda kış turizmi farklı bir boyut kazandı. Bu farklılığın sebeplerinden biri de Ovacık Kayak Merkezi. Kar kalitemiz kayak yapmaya çok elverişli. Yılın yaklaşık dört ayı yerde kar bulunuyor. Bu nedenle her yıl Ovacık Kayak Merkezi'ne birçok ilden kayaksever geliyor. Kente ekonomik açıdan büyük katkı sunuyorlar. Bu yüzden kayak merkezinin geliştirilmesi, daha çok tanıtılması gerekiyor. Bizler de kayak sezonunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"