Tunus'un incisi: Eski Binzert Limanı

Meyhub, kaynaklarda geçen limanın oluşumu ile ilgili ikinci bilginin ise M.Ö. 309'da Antik Yunan döneminde Sicilya Kralı Agathocles tarafından kentin işgal edilmesinin ardından limanın kazılarak etrafına surların inşa edildiği yönünde olduğunu dile getirdi.

Tarihi limanın 1895'te yeni limanın açılmasına kadar Binzert Gölü ve Akdeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan unsur olduğunu kaydeden Meyhub, 19. yüzyılın sonlarına kadar bölgenin ekonomik ve ticari faaliyetlerin merkezi konumunda olduğunu aktardı.