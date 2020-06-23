Turist gibi gelen Alman Bild muhabiri Antalya izlenimlerini yazdı

Pandemi sürecinin yerini normalleşme dönemi alırken, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu 15 Haziran itibariyle sınırlarını birbirlerine açtı. Rusyadan sonra Türkiye'ye en çok turist gönderen 2. ülke olan Almanya'nın Türkiye'ye karşı seyahat uyarısı 31 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Hürriyet'te yayınlanan habere göre, Almanya'da çokça konuşulan bu durumu yerinde görmek isteyen Bild gazetesi muhabirlerinden Michael Quandt, Türkiye'ye geldi ve Berlin'den Antalya'ya uçak yolculuğundan oteldeki önlemler ve dönüşe kadar tatil sürecinde yaşadığı tüm detayları haberleştirdi.