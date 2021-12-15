Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı

Bakan Karaismailoğlu, seferlere corona virüs nedeniyle ara verdiklerini anımsatarak, "Bugün Turistik Doğu Ekspresi'nin bu zorunlu molasını bitiriyoruz. Çok şükür aşılama çalışmalarında yakaladığımız hızla, tedbiri de elden bırakmadan Turistik Doğu Ekspresi'ni ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere tekrar raylara döndürüyoruz. Turistik Doğu Ekspresi, bize tarihimizi ve kültürümüzü hatırlatmak, inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı tanıtmak için yeniden yollara düşüyor. Ankara'dan Kars'a uzanan bir serüven var. Anadolu'nun eşsiz tarihi ve coğrafyasında geçen bir yolculuk. Turistik Doğu Ekspresi, bin 300 kilometrelik parkurunu yaklaşık 31,5 saatte tamamlıyor ve hem vatandaşlarımıza hem de ülkemize gelen konuklarımıza eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunuyor" diye konuştu.