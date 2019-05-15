Turistik Doğu Ekspresi hakkında bilmeniz gereken her şey
ntv.com.tr
Ankara-Kars arasında seyahat edecek Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıktı. Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak, Ankara-Kars-Ankara arasında turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi seferi konuldu. Peki, Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Turistik Doğu Ekspresi kalkış saatleri nasıl? İşte Turistik Doğu Ekspresi hakkında bilinmesi gerekenler...
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İLK SEFER 29 MAYIS'TA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu bugün itibariyle Turistik Doğu Ekspresi seferleri başladı. Bu nostaljik hatta seyahat etmek isteyen vatandaşlar, nasıl bilet alınacağını da sorgulamaya başladı.
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ÇİFT KİŞİLİK BİLET 500 TL
İlk seferini 29 Mayıs'ta saat 19:55'te Ankara'dan Kars'a yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet fiyatları şu şekilde...
Bir odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 lira, iki kişi seyahat edilmesi durumunda ise kişi başı 250 lira olarak belirlendi.
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YOLCULUK SÜRESİ 32 SAAT
Ankara-Kars arasındaki parkurunu, 32 saatte tamamlayacak Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor.
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120 YOLCU KAPASİTESİTamamı yataklı vagondan oluşan tren 120 yolcuya kadar hizmet verebilecek.
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NERELERDE DURACAK?Tren, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilmeleri için Ankara'dan Kars yönüne gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum; Kars'tan Ankara yönüne gelişte ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında bir süre bekleyecek.
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KALKIŞ SAATLERİ
Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars'tan da çarşamba, cuma ve pazar günleri işletilecek. Tren, Ankara'dan saat 19.55, Kars'tan saat 23.55'te hareket edecek.
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KARS'TA NELER YAPILIR?
Trenle uzun ama keyifli bir yolculuğun ardından Kars'a ulaşan yerli ve yabancı turistler, Kars Kalesi, Ani Antik Kenti, Çıldır Gölü gibi tarihi ve turistik yerleri gezip, piti ve kaz eti gibi yöresel yemeklerden tatma imkanı buluyor.
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