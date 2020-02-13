Turistik Doğu Ekspresi ile Anadolu'nun hazinelerine yolculuk

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi , Ankara-Kars-Ankara güzergahında her gün yapılan seferlerde Erzincan, Erzincan-İliç, Erzurum, Sivas-Divriği ve Sivas-Bostankaya istasyonlarında duruyor. Yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkan veriyor.

Turistik Doğu Ekspresi'nin uzun süreli mola verdiği üçüncü istasyon Erzurum 'da, tarihi 18'inci yüzyıldaki Osmanlı-İran Savaşı'na dayanan, en büyükleri ise Ruslar'ın baskın ve istilalarından şehri korumak amacıyla inşa edilen tabyalar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ayrıca, Anadolu'da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasında yer alan ve en büyüğü Emir Saltuk'a ait 3 Kümbetler , şehrin sembolü haline gelen Çifte Minareli Medrese ile Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak da kullanılan Yakutiye Medresesi de gezilebilecek yerler arasında.

Orta Çağ'ın en büyük ticaret merkezi olduğu düşünülen ve 2016'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Ani Arkeolojik Alanı , geçmişe yolculuk yapmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, dönüş yolunda ise uzun süreli duraklayacakları Sivas-Divriği'de temelinden burcuna kadar otantik bir Türk eseri olan kaleyi, "Anadolu'nun Elhamrası" olarak anılan ve 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 'nı gezebiliyor.

Caminin batı kapısında mayıs ile eylül ayları arasında oluşan insan siluetindeki gölgeler ilgi çekiyor. Kapıda, ikindi namazından 45 dakika önce Kur'an okuyan, namaz saati yaklaştığında ise ellerini bağlayarak kıyamda duran bir insan gölgesi beliriyor. Bu kapıyla birlikte diğer kapılarda da yer alan bu siluetlerin bir tesadüf eseri olmadığı, çok kapsamlı bir fizik bilgisi ve çok ince hesaplarla yapılabileceği uzmanlarca belirtiliyor.