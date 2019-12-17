Turistler, ejderleriyle ünlü Komodo Adası'na giriş için 1000 dolar verecek

Bu durum, daha önce dünyanın bu en büyük kertenkelesinin sayısında yaşanan azalma nedeniyle 2020 boyunca adayı ziyarete kapatma planını duyuran hükümetin yaklaşımında değişiklik yaşandığına işaret ediyor.

İlk duyuru Mart 2019'da bir kaçakçılık çetesinin 41 Komodo ejderini çaldığı ve bunların yurt dışında tanesi 500 milyon Endonezya rupisine (yaklaşık 200 bin TL) satıldığı iddialarının ardından yapılmıştı.