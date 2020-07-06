Turistlerin Türkiye'deki 'sağlıklı tatil' yolculuğu görüntülendi

Turistlerin keyifli tatil geçirmeleri amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile turistlere, Türkiye'de güvende oldukları hissettiriliyor.

Program, tatilini Türkiye'de geçireceklere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede önerilen bir dizi tedbiri tanımlıyor. Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'ya Rusya'dan gelen bir ailenin, havalimanından konaklayacağı otele kadar süren sağlıklı yolculuğu görüntülendi.