NTV

Turistlerin yeni gözdesi Elevit Yaylası

DHA

Karadeniz Bölgesi'ni her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, huzur, sessizlik ve yeşil doğayı arayanların yeni adresi Elevit Yaylası oluyor. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki yayla, yeşil doğası, endemik bitki örtüsü ve faunasıyla, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

  • 1

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar

    Karadeniz'de Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi'nin geçilerek ulaşıldığı Çat Vadisi'nde, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan 1800 rakımlı Elevit Yaylası, bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa tutkunların yeni gözdesi oluyor.

    DOĞU KARADENİZ'İN SAKLI CENNETLERİ

  • 2

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar

    Yayla, dağlar arasında barındırdığı doğal yeşil güzellikleri, endemik bitki örtüsü ve faunasıyla, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

  • 3

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar

    Rize kent merkezine 100 kilometre mesafede, Çamlıhemşin ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan yayla, muhteşem doğa ve temiz havasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

  • 4

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar

    Bölgeye yoğun ilgi gösteren turistler, özellikle turizm merkezleri Ayder ve Uzungöl ilk tercihleri olurken, son dönemde ise bu yoğunluk çevre illerdeki yaylalarda yaşanıyor.

  • 5

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
    Turizm merkezlerinde biri olmaya aday olan Elevit Yaylası; ziyaretçilerine sessizlik, huzur ve dinginlik vaat ederken, yeşil bitki örtüsünün içinde akan dere, bölgede açan çeşitli çiçekler ve ahşap mimarideki evleriyle de, foto safari meraklılarının da uğrak yeri oluyor.
  • 6

    "ELEVİT YAYLASI’NIN DOĞASI BOZULMAMIŞ"

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar

    Manisa’dan geldiği Rize’de geldiği Elevit Yaylası'na hayran kalan Diş Doktoru Berkay Bozca, "Elevit Yaylası'nı tercih ettik, çünkü buranın doğası bozulmamış. Mükemmel eski yapıyı koruyan farklı bir doğası var. Havası tok insanı rahatsız etmiyor. Serin hava, yeşilin bin bir tonu olan buraya Hayran kaldık. Diğer kalabalık yaylaların düzeni ile oynamışlar burası ise özgünlüğünü koruyor. Manisa’dan arkadaşlarla geldik. Ne kadar anlatsak boş kalır sanırım gelip görmek lazım. Biz gelip gördük çok beğendik" dedi.

  • 7

    "KENTTE YANIP PİŞTİK, YAYLAYA KOŞTUK"

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
    Elevit Yaylası'nı fırsat buldukça gezmeye geldiklerini anlatan Gönül Sarı, "Yayla sakin çok güzel havası suyu temiz. İsteyen ağaçlardan çam sakızı alabilir, isteyen piknik yapabilir, dereye girilebilir, üst yaylalara yürünebilir. Merkezde kentte yanıp piştik o yüzden yaylaya koştuk. Burada hiç ter buhar rutubet yok. Denildiği gibi ‘terk edin şehirleri yaylalara çıkalım’ bende öyle yapıyorum" diye konuştu.
  • 8

    "STRES YAŞAYANLARA TAVSİYE EDİYORUM"

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
    Yaylada gezip vakit geçirenlerin huzur bulup sakinleştiğini, stresten uzaklaştığını kaydeden Hüseyin Özdemiroğlu ise "Elevit Yaylası sakin her daim yüzün gülebileceği bir yer. Enerji sağlık huzur bol bir yer. Şehir deki streste yaşayan insanlara tavsiye ediyorum buraya gelsinler. İnanın bir yıl iki yıl en stresli işte çalışsanız bile burada tüm sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz" diyerek herkesi yaylayı yakından görüp ziyaret etmeye davet etti.
  • 9

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
  • 10

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
  • 11

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
  • 12

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
  • 13

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
  • 14

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
  • 15

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
  • 16

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
  • 17

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
  • 18

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
  • 19

    elevit yaylası, doğu karadeniz yaylaları, rize yaylaları, en güzel yaylalar
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin