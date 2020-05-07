Turizm merkezi Uzungöl yaban hayvanlarına kaldı

Uzungöl tabiatın canlandığı en muhteşem zamanlarını yaşıyor. Sonbahar nasıl bir hazan yaşıyorsak bir güzelliği varsa şimdi de yeşilin her tonunun yaşandığı bir zaman var. 50 yıldır Uzungöl’ün bu kadar sessiz kaldığını görmedim. Turizm yokken de biz burada yaşarken bir hareketlilik vardı. Uzungöl tamamen ıssız. Kaderine terk edilmiş gibi. Çernobil’de nasıl bir yeri boşalttılarsa burada da aynısı olmuş gibi. Tabi bizim burada bir artımız var. Yabani hayvanlar istediklerini gibi hareket edebiliyor” şeklinde konuştu.