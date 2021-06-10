Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor

Bu kapsamda tesislerin hizmet verebilmesi için belirlenen kriterleri taşıması ve sürekli gerçekleştirilen denetimlerden geçmesi gerekiyor. Turizm kenti Antalya'da da tesisler sürekli olarak denetleniyor. Akredite kuruluşlar ve bakanlıkların yanı sıra illerde valilik ilçelerde ise kaymakamlık görevlileri tarafından denetlenen tesislerde en küçük aksama dahi affedilmiyor. Belge iptaliyle cezalandırılan tesisler, belgeleri olmadığı için pandemi döneminde hizmet veremiyor.

Tesisler kurum ve özel akredite kuruluşlar tarafından yapılan ani denetimlerin yanı sıra gizlice de denetleniyor. Bu iş 'gizli misafir' olarak adlandırılan kişilerce yapılıyor. Tıpkı misafir gibi tesise giden denetleyici, otele yerleştikten sonra tesisin girişinden çıkışına kadar olan tüm aşamaları tek tek raporluyor. Bu rapor sonucunda yine bir aksama tespit edilirse tesisin Güvenli Turizm Sertifikası iptal ediliyor.



