Turizmcilerin yeni rotası Çıldır Gölü

Tamamen bir turizm cenneti diyebilirim. Gerçekten kuzeye gitmeye hiç gerek yok. Hem soğuğu, hem karı, hem böyle bir yeri keşfetmek bence mükemmeldi. Herkesi buraya gelmesi için teşvik ediyorum. Üstelik çok sıcak kanlı insanlar buradakiler, Kars’ın halkını da çok sevdim. Hiç kimse bence buraya gelmeden ölmemeli diyorum” diye konuştu.