Turizmde yükselen trend: Kamp tatili

Corona virüsün etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2020 yılı için uluslararası turist sayısında yüzde 30 ve üzerinde kayıp öngördüğünü açıkladı. Turizm gelirlerinde ise en az 300 ila 450 milyar dolar arasında düşüş tahmin ediliyor.

Normalleşme yol haritasını çizen vatandaşlar ise tatil alışkanlıklarını bu yıl yeniledi. Özellikle pandemi sonrası hijyen, sosyal mesafe ve izolasyon nedeniyle tatilcilerin tercihleri değişti. Son yıllarda daha da artan doğa tutkunlarının vazgeçilmezi kamp turizmine pandemi sonrası ilgi katlandı.