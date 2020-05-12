Turizmin gözdesi "Küçük Venedik" Gölyazı en sakin dönemini yaşıyor

Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, yaptığı açıklamada, Gölyazı'da ziyaretçi yoğunluğunun her yıl mart ayında başladığını ve mayısta oldukça arttığını söyledi.

Bu yıl corona virüs nedeniyle mahalleye gelen turist olmadığını aktaran Yılmaz, "İnşallah bu durumun bayramdan sonra düzeleceğini umut ediyoruz. Biz kooperatif olarak teknelerimizi hazırlamaya başladık. 3 saltanat kayığımız var, onların bakımlarını yapıyoruz. Diğer esnaflarımız da hazırlıklarını yapıyor" diye konuştu.