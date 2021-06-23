Türk gezgin Asil Özbay, motosikletiyle 3 kıtada 25 ülkeyi gezdi

Bu yılki Afrika yolculuğunda öncekilerden daha farklı hedefler koyduğunu dile getiren Özbay, şöyle devam etti:

"Bu defa hem bir gezi, hem keşif yolculuğu bunun yanında bilimsel iş birliklerine açık olacağım. Üniversitemle Afrika'dan buraya gelmek isteyen başarılı öğrencilere burs imkanı vermek istiyoruz.

Aynı zamanda dünya medyasında harita üzerinde motosikletiyle dünya turu yapan bir Türk kadını profilini de göstermek istiyorum. Yolculuklarım bireysel ama toplumsal boyutu da var. Yüzlerce mesaj alıyorum. İnsan isterse tutkuyla başaramayacağı bir şey yok. Bunu göstermeye çalışıyorum"