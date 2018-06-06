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Türk gezgin Berk Armağan, bardak satarak 18 ülke gezdi

ntv.com.tr

İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği öğrencisi 23 yaşındaki Berk Armağan, resim çizdiği bardakları satarak 18 ülke gezdi.

  • 1

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
    Zamanla yurt dışını merak etmeye başlayan Berk Armağan, ailesine konuyu açtığında maddi imkansızlıklar karşısına çıksa da merak ve isteği devam etmiş.
  • 2

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
    Birkaç yıl öncesine kadar yakın arkadaşlarının doğum günleri için bardaklara çizimler yapan ve bu fikri geliştirebileceğini düşünen Armağan, daha sonra bardakları satmaya başlamış.
  • 3

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu

    Gezi masraflarının yüzde 80'lik bölümünü bardak satarak karşıladığını söyleyen Armağan, bir bardak çiziminin 30 dakika ile 5 saat arası sürdüğünü ve 40-50 liraya sattığını belirtiyor.

    İşte Armağan'ın gezdiği bazı yerler ve çizimleri...

  • 4

    İTALYA

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 5

    DANIMARKA

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 6

    HOLLANDA

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 7

    İSVEÇ

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 8

    NORVEÇ

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 9

    SIRBİSTAN

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 10

    SLOVAKYA

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 11

    UKRAYNA

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 12

    PARİS / FRANSA

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 13

    AMSTERDAM / HOLLANDA

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 14

    ALMANYA

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 15

    BERLİN / ALMANYA

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 16

    MOSTAR / BOSNA HERSEK

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 17

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
  • 18

    Berk Armağan, resimli bardaklar, bardak satarak gezi, gezgin, seyahat, dünya turu
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