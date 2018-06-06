Türk gezgin Berk Armağan, bardak satarak 18 ülke gezdi
ntv.com.tr
İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği öğrencisi 23 yaşındaki Berk Armağan, resim çizdiği bardakları satarak 18 ülke gezdi.
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1Zamanla yurt dışını merak etmeye başlayan Berk Armağan, ailesine konuyu açtığında maddi imkansızlıklar karşısına çıksa da merak ve isteği devam etmiş.
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2Birkaç yıl öncesine kadar yakın arkadaşlarının doğum günleri için bardaklara çizimler yapan ve bu fikri geliştirebileceğini düşünen Armağan, daha sonra bardakları satmaya başlamış.
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Gezi masraflarının yüzde 80'lik bölümünü bardak satarak karşıladığını söyleyen Armağan, bir bardak çiziminin 30 dakika ile 5 saat arası sürdüğünü ve 40-50 liraya sattığını belirtiyor.
İşte Armağan'ın gezdiği bazı yerler ve çizimleri...
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4
İTALYA
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5
DANIMARKA
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6
HOLLANDA
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7
İSVEÇ
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8
NORVEÇ
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9
SIRBİSTAN
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10
SLOVAKYA
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11
UKRAYNA
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12
PARİS / FRANSA
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13
AMSTERDAM / HOLLANDA
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14
ALMANYA
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15
BERLİN / ALMANYA
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16
MOSTAR / BOSNA HERSEK
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