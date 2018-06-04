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Türk gezgin Gökhan Emre Akıl, fotoğraf tutkusu sayesinde 82 ülke gezdi

Anadolu Ajansı, ntv.com.tr

28 yaşındaki Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Yüksek Lisans öğrencisi Gökhan Emre Akıl ile tanışalım. Fotoğraf tutkusuyla 82 ülke gezdi. İşte 11 yıldır aralıksız seyahat eden gezgin Gökhan Emre Akıl'ın maceraları...

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    Ankara'da yaşayan Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi Gökhan Emre Akıl, fotoğraf tutkusu sayesinde 82 ülke gezdi ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

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    türk gezginler, dünyayı gezmek, dünya turu, seyahat, dijital gezgin, gökhan emre akıl, seyahat ederek para kazanmak

    Çocuk yaşlarda izlediği belgesellerdeki insanlardan etkilenerek fotoğraf tutkusu oluşan 28 yaşındaki Akıl, çektiği düğün fotoğraflarından elde ettiği gelirlerle ülkeleri gezmeye başladı.

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    türk gezginler, dünyayı gezmek, dünya turu, seyahat, dijital gezgin, gökhan emre akıl, seyahat ederek para kazanmak

    Öğrencilik yıllarında seyahatlerine başlayan Akıl, gezdiği ülkelerde çektiği fotoğraflardan elde ettiği gelirle Afrika'da su kuyusu açtırdı, otizmliler yararına sergi açtı.

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    türk gezginler, dünyayı gezmek, dünya turu, seyahat, dijital gezgin, gökhan emre akıl, seyahat ederek para kazanmak

    Gökhan Emre Akıl, yaptığı açıklamada, fotoğraf tutkusu sayesinde 11 yıldır ülke ülke dolaştığını söyledi.

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    türk gezginler, dünyayı gezmek, dünya turu, seyahat, dijital gezgin, gökhan emre akıl, seyahat ederek para kazanmak

    "17 yaşımdan beri geziyorum. Fotoğraf merakım çocuk yaşlarda National Geographic belgeselleri izleyerek başladı. Oradaki insanların yaşamları, kültürleri beni hep o ülkelere çağırdı" diyen Akıl, son rotasının Sri Lanka olduğunu belirtti.

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    türk gezginler, dünyayı gezmek, dünya turu, seyahat, dijital gezgin, gökhan emre akıl, seyahat ederek para kazanmak

    82 ülke gezdiğini, Afrika'daki insanların bakışları, Hindistan hayatı, Sri Lanka, Avrupa ve tüm kıtaların kendisini çok etkilediğini vurgulayan Akıl, şunları dile getirdi:

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    türk gezginler, dünyayı gezmek, dünya turu, seyahat, dijital gezgin, gökhan emre akıl, seyahat ederek para kazanmak

    "Başka yerler de varmış. Başka kültürler de varmış. Bu şekilde çok etkilendim. Bugüne kadar toplamda 10 kere Afrika'ya gittim ve bütün kıtayı gördüm.

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    türk gezginler, dünyayı gezmek, dünya turu, seyahat, dijital gezgin, gökhan emre akıl, seyahat ederek para kazanmak
    Fotoğraf sergilerinden elde ettiğimiz gelirlerle suyu kuyusu açtık. Daha sonra otizm yararına fotoğraf sergisi açtık. 25 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Türkiye'deki otizmli çocuklara bağışladık. Fotoğrafçılığım sayesinde de bu tür çalışmalar yapıp faydalı bir insan olmak istiyorum"
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    türk gezginler, dünyayı gezmek, dünya turu, seyahat, dijital gezgin, gökhan emre akıl, seyahat ederek para kazanmak
    İşte Gökhan Emre'nin size de hayalleriniz için ilham verecek maceraları...
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    Gezgin Gökhan Emre Akıl'ın yeni maceralarını @gokhanemreakil instagram hesabından takip edebilirsiniz.
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