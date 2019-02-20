Türk kadınının kahramanlık timsali: Şerife Bacı

Kağnılardan birinin başında 20'li yaşlarda olan Şerife Bacı vardır. Bu topraklar için daha dokuz aylık yavrusuyla yollara koyulan Şerife Bacı, çocuğu üşümesin diye kağnının içerisine silahlar arasına otlardan bir döşek yapar, üzerindeki kazağı da silah ve çocuğunun üzerine örter.

Ölüm tarihiyle ilgili bazı çelişkili bilgilerin olduğunu dile getiren Şahin, "İstiklal Savaşı sürecinde kağnılarla Kastamonu'ya cephane taşırken, Kastamonu Kışlası yakınlarında donarak şehit olan Şerife Bacı, vatanı milleti uğruna canını feda eden bir kadınımız. Kendisi Seydilerli olduğu için her yıl 21 Şubat'ta ölüm yıl dönümünde anıyoruz" dedi.

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İlçede Şerife Bacı'yla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şahin, "Gelip geçenler görsün, bu topraklar için yapılan fedakarlıkları görsün diye belediye olarak o ve tüm şehitlerimiz için İstiklal Yolu üzerine anıt yaptırdık. İlçe merkezine onun adına yakışır bir kültür evi yaptık. Son olarak da onun ve kağnısının heykelini yaptık. Seydilerliler olarak bu bizim ona minnet borcumuzdur. Yeni nesil onu unutmasın istiyoruz" diye konuştu.