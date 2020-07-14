Türk oba kültürünün yaşatıldığı kamp alanına turist ilgisi

DHA 14.07.2020 - 17:40
Trabzon'un Maçka ilçesinde emekli polis Salih Kantarcı, deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki Livera Mahallesi'nde, 15 dönümlük araziye kurduğu, Türk oba kültürünü yansıtan, 24 çadırlı kamp alanıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Kamp alanında, ziyaretçilere, eski Türk oba kültürü yaşatılıyor. Tatilciler corona virüs salgını nedeniyle, doğada kurulan ve şehirden uzak sosyal mesafeye uygun oba çadırlarına rağbet gösteriyor.
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Kentte girişimci, emekli polis memuru Salih Kantarcı, Maçka ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki Livera Mahallesi'nde, 15 dönümlük arazisine, Türk oba kültürünü yansıtan, 24 çadırlı kamp alanı kurdu. Kantarcı, kamp alanında yerli ve yabancı turistlere hizmet sunmaya başladı. Çam ağaçlarının arasında, doğayla iç içe, Türk oba kültürünün yaşatıldığı, Oğuz boylarının adlarının verildiği çadırlar, turistlerin yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarının da ilgi odağı oluyor.
Corona virüs salgını nedeniyle tatilciler otellere gitmek yerine doğayla iç içe olmak için oba çadırlarına tercih ediyor. Kamp alanına gelenler ayran, komposto, likarba suyu gibi pek çok organik ürünü tadıp, kent gürültüsünden uzak doğada stres atıyor. Alanda, ziyaretçilere, eski Türk oba kültürünü tanıma fırsatı sunuluyor.
İşletme sahibi Salih Kantarcı, eski tarihi ve doğal güzelliği de yansıtmak istediklerini ve bu düşünceyle böyle bir yer açtıklarını belirterek, "Oba kültürü kendi kökümüz, tarihimiz. Oba kültürünü yansıtalım diye düşündük. Eski Türk boylarının geleneğini sürdürmek istedik. İçimizde böyle bir tutku olduğu için insanlarla paylaşalım istedik.
Livera Camping'e gelen tatilciler, oba kültürünün yaşatılması ve doğal güzelliği nedeniyle ortamı çok beğendiklerini dile getirdiler.
Tuncay Dizdaroğlu, "Akşamları ateş yakılıyor, canlı müzik yapılıyor, sohbetler oluyor. Kış aylarında hamsi festivali oluyor. Sürekli geldiğimiz, doğayı koruyarak yapılmış bir yer. Oba kültürü de yaşatılmaya çalışılıyor. Her şeyiyle güzel bir ortam" dedi.
Zeynep Dizdaroğlu da oba kültürünün yaşatıldığı çok güzel bir yer olduğunu, Trabzon'a geldiklerinde sürekli buraya uğradıklarını söyledi.
Ali Çalışkan, "Corona virüsü nedeniyle 4-5 günlük kamp üzerine tatil planı yaptık. İnsanlardan uzak, doğaya yakın bir yer tercih etmek istedik. Burayı internetten bulduk, çok güzel. Herkese tavsiye ederiz" diye konuştu.