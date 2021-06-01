Türkiye hangi ülkelerle aşı sertifikası anlaşması yaptı?

MACARİSTAN

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin corona virüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını açıkladı.

Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Maris, anlaşmanın detaylarını "Türkiye ile olan güçlü bağımızı göz önünde bulundurarak söz konusu ikili anlaşmayı yaptık" diyerek anlattı

Anlaşmanın sadece iki ülke arasında geçerli olacağını hatırlatan Büyükelçi Maris, "Türkiye, Macar turistler için en çok tercih edilen üçüncü ülke" vurgusu da yaptı.