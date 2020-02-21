Türkiye'de adeta survivor hayatı yaşıyor (Hayali Amazonlara gitmek)

10 yıl önce oyunculuk hayatından vazgeçen Aydın Budak, hayallerini ertelememek için kendisini doğaya bıraktı. 2 yıl önce ilk rotası İstanbul olan Budak, yaklaşık 40 bin kilometre yol kat ederek 81 ili gezdi.

Son durağı memleketi Erzincan olan gezgin, gittiği yerlerde çadır kurmak yerine kendi el hünerlerini sergileyerek yaptığı barınaklarda survivor hayatı yaşadı.

Ormanda yaşadığı zamanlarda doğaya yararlı olabilmek için yaralı hayvanları ve ağaçları tedavi eden Budak, en büyük hayalinin tropik bir adada hayatta kalma mücadelesini anlatan “Survivor” yarışmasına katılmak olduğunu söyledi.

81 ili otostopla gezdiğini ifade eden Aydın Budak, “Yola İstanbul’dan çıktım bugün de Erzincan’dayım. 81 ili otostopla gezdim. Kendi imkanlarım dahilinde barınak yaparak çoğu yerde ormanlık alanda kaldım. Yaralı hayvan ve ağaçları tedavi ediyorum. Amacım insanları daha çok doğaya çekmek ve bilgilendirmek onlara bazı şeyleri göstermek istiyorum.

Çünkü günümüzde artık telefon bilgisayar olduğu için çocuklar doğaya çıkamıyor. Bunları kendi çabamla insanlar gösterip daha güzel şeyler yapmalarını hatta doğaya beraber bir şeyler yapabilmek için mücadele ediyorum” dedi.