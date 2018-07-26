Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Bayram tatili önerileri)

Aslında Erdek ve Ocaklar Köyü, Marmara bölgesinde oldukça popüler olan tatil yerleri. Ama asıl keşfedilmesi gereken yerler, diğer koylar. Denizinin güzelliğini, havasının temizliğini anlatmak çok zor. En güzeli Erdek ve ya Ocaklar da kalacak yer bulup tüm tatili bu cennet gibi koylarda, köylerde (Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar, Ormanlı, Ballıpınar...) geçirmek.

BAHARDA HUZUR DOLU BİR KAÇAMAK: AYVALIK