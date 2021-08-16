Türkiye'de benzeri yok: Yaz vakti kayak keyfi yapıyorlar

İHA 16.08.2021 - 11:10
Geçtiğimiz yıllarda Sivas Valiliği tarafından hizmete açılan Türkiye'nin ilk kayak simülasyon merkezi, kayak severlere yaz aylarında bile kayak yapmanın keyfini sunuyor.
770 metrekarelik alanda oluşturulan simülasyon merkezinde, kayak eğitim faaliyetleri yılın 12 ayı sürdürülebiliyor.
161 metrekare simülatör yerleşim alanında özellikle çocuk sporculara eğitim görürken vatandaşlar da yaz ayı olmasına rağmen belirli zamanlarda kayak eğitimi alarak kayak yapmanın zevkini yaşıyor.
Adeta kışa hazırlık merkezi olan ve adından da söz ettiren kayak simülasyon merkezi farklı illerden de rağbet görüyor.
‘Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi’ kapsamında Kayseri Spor A.Ş. ve Yıldız Dağı Gençlik-Spor Kulübü Sporcuları birlikte kayak antrenmanı yaparak kışa hazırlık yaptı.
Kayak Antrenörü İlhan Erzurumlu, kayak sporuna olan ilginin arttığını belirterek “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne ait sporcular burada bir antrenman planı yapmışlar. Simülasyon cihazı biliyorsunuz Türkiye'de sadece Sivas’ta var ikincisi yok. Amaçları antrenman yapmak buraya geldiler 2 gündür birlikte çalışıyoruz, verimli geçiyor bilgi akışı sağlıyoruz biz de. Onlar da bize bazı bilgiler veriyor ortak simülatörü kullanıyoruz" dedi.
Kayağın mevsimlik spor olduğunu, kış aylarında kayak merkezinde yaz aylarında ise antreman süreçlerini burada geçirdiklerini belirten Erzurumlu, "Sivas’a kayak tarihi boyunca hep ilgi yüksek ama şimdi son yıllarda Sivas’ın bu kadar güzel tesislere sahip olması kayak sporuna olan ilgiyi daha da kat ve kat arttırdı. Çok ilgi var. Normal mesai zamanlarında da normal vatandaşlar gelip buradan faydalanabiliyorlar” dedi.