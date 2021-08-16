Türkiye'de benzeri yok: Yaz vakti kayak keyfi yapıyorlar

Sivas'ta Türkiye’nin ilk kayak simülasyon merkezi olan Kış Sporları Eğitim Merkezi'nde sporcular ve vatandaşlar sıcak havaya rağmen kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor.

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İHA 16.08.2021 - 11:10

Geçtiğimiz yıllarda Sivas Valiliği tarafından hizmete açılan Türkiye'nin ilk kayak simülasyon merkezi, kayak severlere yaz aylarında bile kayak yapmanın keyfini sunuyor. 770 metrekarelik alanda oluşturulan simülasyon merkezinde, kayak eğitim faaliyetleri yılın 12 ayı sürdürülebiliyor.

161 metrekare simülatör yerleşim alanında özellikle çocuk sporculara eğitim görürken vatandaşlar da yaz ayı olmasına rağmen belirli zamanlarda kayak eğitimi alarak kayak yapmanın zevkini yaşıyor.

Adeta kışa hazırlık merkezi olan ve adından da söz ettiren kayak simülasyon merkezi farklı illerden de rağbet görüyor. ‘Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi’ kapsamında Kayseri Spor A.Ş. ve Yıldız Dağı Gençlik-Spor Kulübü Sporcuları birlikte kayak antrenmanı yaparak kışa hazırlık yaptı.

"SADECE SİVAS'TA VAR, İKİNCİSİ YOK" Kayak Antrenörü İlhan Erzurumlu, kayak sporuna olan ilginin arttığını belirterek “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne ait sporcular burada bir antrenman planı yapmışlar. Simülasyon cihazı biliyorsunuz Türkiye'de sadece Sivas’ta var ikincisi yok. Amaçları antrenman yapmak buraya geldiler 2 gündür birlikte çalışıyoruz, verimli geçiyor bilgi akışı sağlıyoruz biz de. Onlar da bize bazı bilgiler veriyor ortak simülatörü kullanıyoruz" dedi.

Kayağın mevsimlik spor olduğunu, kış aylarında kayak merkezinde yaz aylarında ise antreman süreçlerini burada geçirdiklerini belirten Erzurumlu, "Sivas’a kayak tarihi boyunca hep ilgi yüksek ama şimdi son yıllarda Sivas’ın bu kadar güzel tesislere sahip olması kayak sporuna olan ilgiyi daha da kat ve kat arttırdı. Çok ilgi var. Normal mesai zamanlarında da normal vatandaşlar gelip buradan faydalanabiliyorlar” dedi.

"DAHA FAZLA ANTREMAN YAPIYORUZ" Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayak Antrenörü İfakat Köküm ise, “Kayseri’den buraya antrenman için geldik. Türkiye’nin ilk simülasyon merkezinde antrenman yapmak için 13 çocukla birlikte antrenmana geldik. Bugün ikinci günümüz ve çok verimli bir antreman süreci geçirdik. Türkiye'de kış sezonu kısa bir süre olduğu için burada sezon süresini 6-7 aya kadar çıkartarak daha fazla antrenman yapıyoruz ve çocukların kayakla olan bağlantısı daha fazla oluyor bu da bize sezon içerisinde daha fazla etki yapıyor” dedi.

"AVANTAJ SAĞLIYOR" Elvin Yuvacı adlı sporcu da yaz ayında kayak antrenmanı yapabilmenin avantaj olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 3 yıldır kayak yapıyorum. Burada simülasyon merkezinde yaz aylarında kayıyoruz buda bize rakiplerimiz karşısında çok büyük avantaj sağlıyor, kışında Yıldız Dağında kayıyoruz. Geçen sene yarışlara gittik, bu sene de gideceğiz” diye konuştu.

"KIŞ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ" Kerem Saydam adlı sporcu kaya simülasyon merkezinde kış için hazırlık yaptıklarını ifade ederek, “Yazın kayamadığımız için burada da bize antrenman yaptırıyorlar, kış için hazırlık yapıyoruz. Halı olduğundan biraz zor oluyor kaymamız, kışın kaymamız daha güzel oluyor karın üstünde kayıyoruz burada halının üstünde kaymak biraz daha zor oluyor. Burada antrenman yapıyoruz kışın daha iyi kayacağımızı düşünüyorum” dedi.

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