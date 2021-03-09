Türkiye'de bir ilk! Kadın turizmci otobüs karavan tasarladı

2.5 AYDA YOLCU OTOBÜSÜNÜ EVİNE ÇEVİRDİ

Projenin 10 yıldır hayalini kurduğunu söyleyen Tuğba Atila, yurt dışından edindiği izlenimlerle bir adım attığını söyleyerek, “Geçen yıl İstanbul’dan bu otobüsü aldık. Bu otobüs şehirler arası yolculuk için kullanılan bir otobüstü. Öncelikle koltuklarını ve üst bagajlarını söktük. Daha sonra zemini oluşturup yalıtımını yaptıktan sonra dizaynına geçtik. 2.5 ay gibi bir sürede tamamladık. Her şeyiyle kendim ilgilendim, çok emeğim var. Mobilyacı dışında herhangi bir kişiden destek almadım. Eşim de desteğiyle bu şekilde bir proje ortaya çıkardık. Otobüsün içinde modern ve çok kullanışlı bir mutfak bulunuyor. Salon ve yatak odası var. Tuvalet ve banyosu var. Kendim de turizmci olduğum için otel konseptinden esinlenerek bir şey ortaya çıkarttım” dedi.