Türkiye'de böylesini hiç görmediniz! Sakarya'daki Karagöl Yaylası hayran bıraktı

YEŞİL VE MAVİNİN HER TONUNA ŞAHİTLİK EDİLEBİLİYOR Sakarya'nın doğa turizminde önemli bir yer ve zenginliklere sahip olduğunu aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya; yeşili, mavisi, denizi, gölleri, yayları ile ülkemizin göz bebeği şehirlerimizden bir tanesidir. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte turizm sezonu da açılıyor. Şehrimiz özellikle doğa turizminde çok önemli bir yere, zenginliklere sahiptir. Sapanca Gölü, Maden Deresi, Kuzuluk Kaplıcaları, Doğançay Şelalesi, Acarlar Longozu gibi çok alternatifli doğa turizm alanlarına ev sahipliği yapmaktayız. Yaz aylarında yaylalarımıza yürüyüşler düzenliyor, etkinlikler yapıyoruz. Şehrimizde yeşilin ve mavinin her türlü tonuna şahitlik edilebiliyor” dedi.

"CENNET KÖŞESİ KARAGÖL YAYLASI" Karagöl Yaylası'nın özelliklerinden bahseden Başkan Yüce, “Adeta bir cennet köşesi olan önemli yaylalardan biri de Taraklı ilçemizde bulunan Karagöl Yaylası’dır. Burada gezinirken sanki dünyada değil de bambaşka bir yerdeymiş duygusu ve bu hislere kapılarak bu yaylada vakit geçireceksiniz. Doğa ile insan arasındaki ahengi en güzel şekilde hissedebileceğiniz, huzur bulabileceğiniz bir yer olarak Karagöl Yaylası sizleri bekliyor. Yaylanın etrafı çam, köknar, meşe ve kayın ağaçları ile kaplı. Aynı zamanda Karagöl Yaylasında bol oksijen ile şehrin stresinden uzak ve şehrin bütün yükünü atmış vaziyette sakin, huzurlu bir gün geçireceksiniz. Sakarya’nın yaylaları böyle yaylalar, Sakarya sizin eviniz, sizleri burada misafir ederiz” diye konuştu.