Türkiye'de corona virüsün görülmediği tatil adası! Rezervasyonsuz misafir alınmayacak

REZERVASYONSUZ MİSAFİR ALINMAYACAK

Corona virüs sürecinde bireysel korunmanın önemine değinen Ünal Çetin, her şeyin normal gitmesine bağlı olarak Türkiye'de iç turizmin başlayacağını ve bu süreçte vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Çetin, iç turizmin başlamasından önce Gökçeada'ya ya da diğer tatil beldelerine gidecek vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri, kalabalık ortamlarda maske kullanılması gerektiği konusunda uyararak şunları söyledi: