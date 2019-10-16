Türkiye'de doğasıyla az bilinen yerler

Karadeniz'in bir başka doğa harikası olan Şehriban Kanyonu, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunmaktadır. Dik yamaçları ile kanyonun bazı duvarları birbirine değecek kadar yakındır. Bölge, Şenpazar çayı, Değirmen, Fabrika, Göcet, Küpçüler (Tatlıca) derelerine de içerisinde barındırmaktadır.

Kanyon ilk defa 1997 yılında Atlas ekibi tarafından uzman bir ekip ve teknik araçlar ile 8 saatte geçilmiştir ve hala küçük şelaleler ve göletler yaparak akışına devam etmektedir.