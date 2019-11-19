Türkiye'de gezilecek yerler:  Görülmesi gereken turistik ve tarihi 50 yer!

Dünyaya açılmadan önce ülkemizdeki güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz? Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, coğrafi konumuyla dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu toprakları, bu birikimin izlerini taşıyor. Türkiye'de görülmesi gereken birçok güzel yer bulunuyor. İşte doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer... (Hazırlayan: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)

TANRILARIN MEKANI NEMRUT

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasında 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal.

KRALLARIN VE TANRILARIN TAHTI NEMRUT

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR KASABA: AMASRA

Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.

AMASYA'NIN NEHİR GÜZELLERİ

Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.

ŞEHZADELER ŞEHRİ: AMASYA

LİKYA'DA TARİH VE GİZEMİ BİRLİKTE GÖRÜN

Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL YÜRÜYÜŞ ROTASI: LİKYA YOLU

ULUABAT GÖLÜ

Bursa'ya 34 km uzaklıktaki Uluabat Gölü, yapısı itibariyle değişik türden yüzbinlerce su kuşuna beslenme ve barınma olanağı sağlıyor. Su içinde yaşayan canlılar için de zengin bir yapıya sahip gölde 21 çeşit balık bulunuyor.

ŞİRİNCE: EGE'DE BİR RUM KÖYÜ

İzmir'in Efes harabeleriyle ünlü Selçuk ilçesinin 8 km. doğusunda üzüm bağları, şeftali bahçeleri ve zeytinliklerle çevrili tarihi bir Rum köyü Şirince. Burada yapılan Şirince evleri de 19. yüzyıl Anadolu mimarisini yansıtıyor.

İSTANBUL'A NEFES ALDIRAN YERLER

İstanbul'da yaşıyorsanız yakın yerlere kaçmak istersiniz. İşte; tarihi Polonezköy, iki akarsu arasında kalan şirin mekan Ağva veya İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakası Karadeniz girişinde yer alan Anadolu Feneri önerebileceğimiz mekanlar.

İSTANBUL'A YAKIN GEZİLECEK YERLER 

OSMANLI KÖYÜ CUMALIKIZIK

Bursa'ya 2 km. uzaklıktaki Cumalıkızık, Orhangazi'nin Bursa'ya girmeden önce yaptırdığı köylerden biri. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinin verildiği evlerden oluşan köye giderseniz, dar sokaklardan akan sular sizi karşılayacak.

HEM KAPLICASI HEM YEŞİLİ: OYLAT

Tatilde herkes farklı yerleri tercih eder. Eğer kaplıca seçeneğinden yanaysanız, İnegöl'e 27 km. uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları'nı tercih edebilirsiniz. Orman içindeki mekan, size hem yeşilin en güzelini hem de şifalı sularını sunuyor.

GÜNEŞİN EN SON BATTIĞI YER: GÖKÇEADA

Kaleköy'de Türkiye'nin en son günbatımını yaşamak, Zeytinli'de dibek kahvesi içmek ve Hristo'nun tatlılarını yemek isterseniz Gökçeada'ya yelken açın. Rum köylerini tek tek gezin.

GÖKÇEADA GEZİ REHBERİ

TORTUM ŞELALESİ

Tortum'a 35 km. uzaklıktaki şelale, 48 metrelik yüksekliği ile Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyüklükteki şelalesi olarak biliniyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞELALESİ: TORTUM

SÖRF CENNETİ ALAÇATI

Alaçatı, her milletten sörfçünün akın ettiği yerlerin başında geliyor. Hem rüzgarıyla yılın tüm zamanlarında sörf yapma imkanı tanıyor hem de doğal güzellikleri, mimarisi ve yetiştirilen doğal ürünleriyle sizi bekliyor.

SÖRF CENNETİ ALAÇATI

KÖYCEĞİZ

Bir liman kenti olarak tarihi 4 bin yıla dayanan şehrin, tercih edebileceğiniz çok farklı özellikleri bulunuyor. Örneğin, Sultaniye köyünde termal kaplıcalara gidebilir, Yayla köyü ve Gökçeova'da safari yapabilirsiniz.

TARİHİ SİNOP CEZAEVİ

Selçuklular döneminde inşa edilen Sinop Cezaevi, 1997 yılına kadar siyasi mahkumların gönderildiği cezaevi olarak varlığını sürdürdü. Müzeye dönüştürülen hapishanede Refik Halit Karay, Sabahattin Ali ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler kalmış.

ANADOLU'NUN ALKATRAZ'I: TARİHİ SİNOP CEZAEVİ

DATÇA

Datça merkeze 25 km. uzaklıktaki Palamutbükü'nde denize girebilir, şeffaf sularında balık avlayabilir ve yakın yerlere tekne turuna çıkabilirsiniz. Sit alanı olarak belirlenen köy, denizi ve doğayı sevenler için iyi bir tatil imkanı sunuyor.

DATÇA'DA RÜZGAR VE HUZURUN ADRESİ: MESUDİYE

DOĞASIYLA DENİZİYLE EŞSİZ ÖLÜDENİZ

Fethiye'ye bağlı Öludeniz'de, dünyanın en güzel kumsalında denize girebilir, Kelebekler Vadisi ve Gemiler Adası'nı görebilir, Babadağ'dan yamaç paraşütü yapabilirsiniz.

UNUTULMAZ BİR TATİL MACERASI: YAMAÇ PARAŞÜTÜ

SAKLIKENT

Fethiye-Antalya arasındaki 18 km. uzunluğundaki Saklıkent, olağanüstü güzellikler sunan bir vadi olarak karşımıza çıkıyor. İlerlemek için kayalara tırmanacağınız mekan size farklı bir deneyim sunacak.

ADALARDA GEZMENİN TAM ZAMANI

İstanbul'da gezilip görülmesi gerekli yerler listesinin başında mutlaka Adalar olmalı. Özellikle de Büyükada. Yaz, adalara gitmek için en uygun mevsim.

KONYA'YI GÖRMEDEN ASLA

Konya, tarihi ve kültür mirası ile tam bir açık hava müzesi. Hz. Mevlana'nın iklimini hissetmek, onu yaşamak isteyenler yolunu muhakkak bu kente düşürmeli.

5000 YILLIK TARİHİ SİLLE KÖYÜ

UZUNGÖL

Uzungöl, dağların arasına gizlenmiş bir düş bahçesi adeta. Yeşilin binbir tonu, rengarenk çiçekler, yayla serinliği... Yapılaşma çoğalmadan yolunuzu Uzungöl'e düşürün.

KAPADOKYA ANLATILMAZ YAŞANIR

Kapadokya'da balon turu fotoğraflarına bakıp iç geçirenlerden misiniz? Cevabınız evetse bu yaz, tatilinizin bir kısmını peribacalarını görmeye ayırın.

KAPADOKYA'DA YILDIZLAR ALTINDA ATLI KAMP

BİR MASAL ŞEHRİ HARRAN

Şanlıurfa'nın 45 km. güneydoğusundakı Harran, Mezopotamya ile Akdeniz'i birleştiren önemli bir durak noktası. 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. İlk çağlardan beri önemli kültür merkezi.

ŞANLIURFA'YI GEZMEK İÇİN 10 NEDEN

MİMAR SİNAN'IN ŞAHESERİ SELİMİYE CAMİİ

Edirne Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın başyapıtlarindan biri. Aynı zamanda Osmanlı-Türk mimarisinin de doruk noktası. İçeride bulunan çinilerin, hatların, mermerlerin ve işlemelerin hepsi ise ayrı bir sanat eseri.

EGE'NİN BEYAZ İNCİSİ PAMUKKALE

Denizli'de bulunan ve Antik Havuz, Antik Tiyatro, Arkeoloji Müzesi'nin de yer aldığı bölgeyi, hem bir doğa harikası hem de tarihi bir mekan olarak gezebilirsiniz.

BEYAZ CENNET PAMUKKALE

İSHAKPAŞA SARAYI

Doğubeyazıt'ın 5 km. uzağında sarp kayalar üzerine kurulmuş 116 odalı İshakpaşa Sarayı, Türkistan, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerini birleştiren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

MEDENİYETLER GEÇİDİ: İSHAKPAŞA SARAYI

ANTİK GÜZEL ASPENDOS

Aspendos, amfitiyatrosuyla meşhur bir antik kent. Antalya'nın 49 km. batısında yer alıyor. M.S. 2. yy'da Romalılar tarafından inşa edilen tiyatro 15 bin kişi kapasitesi ile en iyi korunmuş eski yapılardan.

NOEL BABA KİLİSESİ

Uluslararası bir üne sahip Demre'de Noel Baba Kilisesi, Myra antik kentinin dağa ustalıkla oyulmuş kaya mezarları görülmeye değer yerler. Kaş'a 40 km. mesafede bulunuyor.

ORDU'YA BOZTEPE'DEN BAKIN

Doğanın tüm güzelliklerinin cömertçe sergilendiği bir ilimiz Ordu. Karadeniz'in en temiz kumu ve en uzun sahil şeridine sahip. Yeşil ile mavinin kucaklaştığı şehri, Boztepe'den seyretmenin keyfine doyum olmaz.

ORDU'DA BİR DOĞA HARİKASI: PERŞEMBE YAYLASI

SÖĞÜT'TE TARİHE YOLCULUK

700 yıllık Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Söğüt, Bilecik'in 29 km. doğusunda. Söğüt'e yolunuzu düşürüp Ertuğrul Gazi, Dursun Faki ve Şeyh Edebali'nin türbelerini ziyaret edebilirsiniz.

GÖKYÜZÜNDEN TÜRKİYE

KÜLTEPE'Yİ DÜNYA TANIYOR

Anadolu'nun en eski yazılı kaynakları da Kayseri'nin 8 km. doğusundaki Kültepe'de bulundu. Kültepe kazıları bütün dunyanın yakından takip ettiği bir çalışma.

TİCARETİN 5 BİN YILLIK İZLERİ UNESCO LİSTESİNDE

İZNİK'E BİR GÜN AYIRIN

Yolunuz Bursa'ya düştüyse İznik'i mutlaka görmelisiniz. Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin kol kola verdiği bu şirin ilçe Bursa'ya bir saatlik mesafede. Çinileri de dünyaca ünlü.

YEDİ RENKLİ GÖL EĞİRDİR

Isparta sınırları içindeki Eğirdir Gölü'nün manzarası yılın her mevsimi harika. Genelde çamgöbeği renginde olan göl; bazı gün ve saatlerde değişik renklere büründüğü için halk arasında yedi renkli olarak anılıyor.

'SAKİN ŞEHİR' EĞİRDİR

ŞANLIURFA'DA KUTSAL BALIKLARA YEM ATIN

Balıklıgöl, (Aynzeliha ve Halil-ur Rahman Gölleri ) İbrahim Peygamber'in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak biliniyor. Bu iki göl Urfa'nın en çok ziyaretçi çeken yerleri. 

ŞANLIURFA'YI GEZMEK İÇİN 10 NEDEN

MEZOPOTAMYA'NIN İNCİSİ MARDİN

Taşın insan yaşamındaki yerini, insan emeğinin taşı nasıl şekillendirdiğini görmek için dinlerin, mezheplerin harman olduğu Mardin'e yolunuzu düşürün.

GECESİ GERDANLIK GÜNDÜZÜ SEYRANLIK: MARDİN

VAN GÖLÜ'NDE GÜN BATIMI

Van kültürel birikimi ve doğal güzellikleri, yöresel dokusuyla Anadolu'nun motiflerini yaşatabilen bir kent. Türkiye'nin en buyuk gölü bu ilimizde. Van Gölu üç de ada barındırıyor: Bu adalardan en meşhuru Akdamar.

AKDAMAR ADASI'NDA DOYUMSUZ BAHAR MANZARASI

DOĞAL SERİNLİK: AYDER YAYLASI

Ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı yayla Çamlihemşin ilçesine 16 km. mesafede. Ayder, zengin florasının yanı sıra kaplıcası ile de bölgenin en çok tercih edilen tatil yerlerinden biri.

ASHAB-I KEHF ZİYARETİ

Kur'an-i Kerim'in Kehf Suresi'nde geçen "Yedi uyuyanlar mağarası" her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Birçok Kur'an meal ve tefsirinde, Ashab-i Kehf mağarasının Tarsus'ta olduğu belirtiliyor.

DAMLATAŞ ASTIMA İYİ GELİR

Alanya için çok rahatlıkla bir mağaralar kenti diyebiliriz. Dünyaca ünlü mağarası Damlataş'tır. Mağara, büyüleyici güzelliğinin yanı sıra astım hastalarına iyi gelen havasıyla da bilinir.

AÇIK HAVA MÜZESİ: HARPUT

Elazığ'a 5 km. mesafedeki Harput ilçesi bir açık hava müzesi görünümünde. Müzesi, kalesi, Ulu Camii, Meryem Ana Kilisesi ve Buzluk Mağarasıyla görülmeye değer bir turizm merkezidir.

HARPUT, UNESCO GEÇİCİ MİRAS LİSTESİ'NDE

YEDİGÖLLER

Dağların arasındaki vadilerde zamanla oluşan ve yan yana sıralanan göller Yedigöller olarak anılıyor. Doğa meraklıları için ideal bir mekan.

HER MEVSİM BİR BAŞKA GÜZEL: YEDİGÖLLER

GELİBOLU YARIMADASI'NDA TARİH

Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası, adeta bir savaş müzesi görünümünde. Çanakkale'de bulunan şehitlik, birçok ziyaret mekanı ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ÇANAKKALE'NİN 'BAYRAKLI' KÖYÜ: BİGALI

EFES ANTİK KENTİ

İzmir'in Selçuk ilçesi yakınlarındaki 4 bin yıllık Efes Antik Kenti, kiliseleri, çarşıları, mağaraları, çeşmeleri ile en çok ilgi çeken turistik mekanlardan.

İLK UYGARLIKLARDAN BUGÜNE: KARAİN

Antalya'daki Karain mağaraları, Türkiye'nin en büyük ve aynı zamanda içinde insan yaşayan dogal mağaraları arasında yer alıyor.

MOZAİK KENT: ZEUGMA

Gaziantep ili, Nizip ilçesinde yer alan antik şehir, Roma döneminden kalan mozaikleri ile tanınıyor.

ZEUGMA: BİNLERCE YILLIK TARİHE AYNA TUTUYOR

BOLU'DA DOĞANIN KUCAĞINDA

Bolu'nun yanıbaşında kıvrıla kıvrıla çıkan bir yolla ulaşılan Gölcük, bir minyatür göl olarak karşınıza çıkıyor. Daha büyük bir gölun yer aldığı Abant ise, keyifli bir yürüyüş yapmak, pedal çevirmek, fayton gezintisine çıkmak için ideal...

GÖLLER DİYARI BOLU

CAMİ VE KİLİSE BİR ARADA: ANİ HARABELERİ

Kars'ta, farklı uygarlıkları simgeleyen eserlerin bulunduğu Ani Harabeleri, en cazip turizm merkezlerinden biri. Farklı uygarlıklara ait cami, kilise, kervansaray ve manastırın yer aldığı mekan tam tarihseverlere göre...

KARS'TA TURİSTLERİN GÖZDESİ ANİ ANTİK KENTİ

ARTVİN'İN HER KÖYÜ BİR YAYLA

Artvin'in de yüzde 51'ini yaylalar oluşturuyor. Burada, Sahara Yaylası (Savsat), Bilbilan Yaylasi (Ardanuc), Kafkasor Yaylası'nı (Merkez) görebilirsiniz. Vadiler de bunların arkasından gelir.

DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAK İSTEYENLERİN TERCİHİ: KARAGÖL

TARİH, OKSİJEN, TREKKİNG: KAZDAĞLARI

Çanakkale ve Balıkesir arasında bulunan Kazdağları, yemyeşil doğası, tarihi kalıntıları, dereleri ve şelaleleriyle görülmeye değer bir belde.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SEYAHAT ROTALARI

OSMANLI MİMARİSİ EVLERİYLE SAFRANBOLU

Karabük'e bağlı bir Karadeniz kasabası olan Safranbolu, klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtan evleriyle tanınıyor. Türkiye'de 'Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 9 kültürel varlıktan biri...

ZAMANDA YOLCULUĞUN ADRESİ: SAFRANBOLU

KÜLTÜRLERİN KAVŞAK NOKTASI: HASANKEYF

Mardin ve Batman arasında yer alan Hasankeyf, konum itibarıyla kültürlerin kavşak noktasında bulunuyor. Hasankeyf, birkaç ay içinde 12 bin yıllık tarihi, bölge halkının evleri, bitki ve hayvan türleri ile birlikte Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak.

HASANKEYF'TE SON ESERLER TAŞINIYOR

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