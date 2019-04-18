Türkiye'de kelebek gözlemi yapılacak yerler (İzmir'den Erzurum'a kelebek göç rotaları)

Diken kelebeği “Vanessa cardui”, tüm dünyada yaygın olarak görülebilen bir kelebek türüdür. Diken kelebekleri aslında narin gözüken ama çok güçlü kelebeklerden biridir. Oldukça göz alıcı kelebeklerimizden biridir; daha çok kahverengi, turuncu, sarı ve siyah renklerin hakim olduğu kelebeklerdir. Yıllar sonra ilk defa göç yolculuğunda bu kadar yoğun olarak gözlemleniyor. Baharın ve göç mevsiminin habercisi olan diken kelebekleri, kuzey yarım kürede her sene Afrika’dan Avrupa’ya uzanan uzun bir göç yolcuğuna çıkıyor.